https://news.day.az/world/1507101.html Маск может отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов в Twitter
Маск может отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов в Twitter
Купивший Twitter американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla может отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов на платформе. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации агентства, Маск хочет отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов в Twitter, так как "не верит в пожизненные запреты".
Как утверждает источник агентства, из-за такого решения Маска многие люди, чьи аккаунты ранее были заблокированы, смогут вернуться в Twitter. При этом он не уточнил, разрешат ли бывшему президенту США Дональду Трампу снова вести аккаунт в соцсети.
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