Генсек ООН призвал утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии, перенаправив туда затраты на ископаемые энергоресурсы. Такое заявление он сделал в пятницу в видеообращении к участникам саммита ЕС по устойчивым инвестициям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Добыча ископаемого топлива с удвоенной силой - это не выход. Единственный путь к энергетической безопасности, стабильным ценам на электроэнергию и к пригодной для жизни планете лежит через переход к возобновляемой энергетике. Мы должны перенаправить субсидии из области ископаемого топлива и утроить инвестиции в возобновляемые источники", - сказал он.

Планета сталкивается с масштабными последствиями изменений климата, а многие страны мира зимой ждет энергетический кризис, заявил Гутерриш.

"До начала 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) осталась одна неделя. Наша планета страдает. <...> Европа пережила самое жаркое лето за последние 500 лет. Теперь многие страны приближаются к зиме, которая будет сопровождаться энергетическим кризисом", - сказал генсек ООН.

Для решения текущих проблем важно уделять внимание возобновляемым источникам энергии, добавил Гутерриш. Он указал, что страны Евросоюза подают пример другим государствам, предлагая свой "зеленый" курс и другие меры в сфере экологической политики. В этой связи он призвал страны Евросоюза "выстраивать мосты", в том числе "мобилизовать ресурсы" в поддержку преобразований в сфере энергетики в развивающихся странах.

"COP27 должна стать переломным моментом и восстановить доверие между развитыми и развивающимися странами", - добавил генсек ООН.

Он призвал международные финансовые организации "взять на себя большие риски" и обеспечить необходимые результаты. "Каждое правительство, каждый бизнес, каждый инвестор должны сыграть свою роль в строительстве устойчивого, справедливого и процветающего будущего [с ростом температуры] на 1,5 градуса", - подчеркнул Гутерриш.