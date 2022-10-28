Британцы начали отказываться от здоровой пищи

Многие британские семьи переходят со свежих продуктов, входящих в здоровый рацион питания, на мясные полуфабрикаты и замороженную пиццу из-за роста стоимости жизни. Об этом рассказало Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным, которые приводит агентство, индекс потребительских цен на свежие продукты в сентябре вырос по стране сильнее, чем на полуфабрикаты. Свежие овощи и говядина подорожали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рыба - на 15%, птица - на 17%, яйца - на 22%, обезжиренное молоко - на 42%.

При этом стоимость полуфабрикатов и сладостей растет медленнее. Копченое мясо и бекон стоят на 12% дороже, замороженная пицца - на 10%, конфеты - на 6%, шоколад - на 3%.

Состав потребительской продуктовой корзины изменился, по данным исследовательской фирмы NielsenIQ, поступившим в агентство. А августе количество овощей среди покупок британцев уменьшилось на 6%, а мяса - на 7%. При этом они стали покупать на 4% больше сладостей и снэков.