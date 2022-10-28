https://news.day.az/world/1507154.html Экоактивисты распылили краску на витрины бутика Rolex в Лондоне - ВИДЕО
Экоактивисты распылили краску на витрины бутика Rolex в Лондоне - ВИДЕО
Активисты экологического движения Just Stop Oil облили краской ювелирный бутик Rolex в Лондоне. Об этом 28 октября сообщил официальный сайт движения, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В этот день в 8:30 по местному времени двое мужчин, 56 и 26 лет, разбрызгали оранжевую краску из огнетушителя на витрины магазина.
Just Stop Oil протестует против разработки новых месторождений газа и нефти в Великобритании и выступает за ограничение роста коммунальных платежей.
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