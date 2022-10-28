Экоактивисты распылили краску на витрины бутика Rolex в Лондоне

Активисты экологического движения Just Stop Oil облили краской ювелирный бутик Rolex в Лондоне. Об этом 28 октября сообщил официальный сайт движения, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В этот день в 8:30 по местному времени двое мужчин, 56 и 26 лет, разбрызгали оранжевую краску из огнетушителя на витрины магазина.

Just Stop Oil протестует против разработки новых месторождений газа и нефти в Великобритании и выступает за ограничение роста коммунальных платежей.