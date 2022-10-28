https://news.day.az/world/1507157.html Тяжелая авария в Японии, много пострадавших - ВИДЕО
Тяжелая авария в Японии, много пострадавших - ВИДЕО
В Японии 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Тоехаси в центральной части страны. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и от удара перевернулся.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Спасатели транспортируют пострадавших в ближайшую больницу.
Полиция начала расследование по факту произошедшего.
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