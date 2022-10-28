Тяжелая авария в Японии, много пострадавших

В Японии 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Тоехаси в центральной части страны. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и от удара перевернулся.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Спасатели транспортируют пострадавших в ближайшую больницу.

Полиция начала расследование по факту произошедшего.