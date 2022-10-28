https://news.day.az/world/1507158.html 70-летняя москвичка украла миллион рублей - ВИДЕО
70-летняя москвичка украла миллион рублей - ВИДЕО
Пожалуй, одну из самых пожилых воровок задержали в Москве. Ею оказалась 70-летняя бабушка, которая украла миллион рублей у своей подруги.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 96-летняя знакомая попросила сходить вместе с ней в банк и помочь снять деньги, подозреваемая любезно согласилась. Однако на поверку дружба оказалась не такой крепкой и дала трещину под давлением банальной жадности.
Уже дома пожилая женщина проследила за тем, куда подруга спрятала огромные накопления, и незаметно похитила их. Воровке грозит до 10 лет лишения свободы. Учитывая ее возраст, не исключено, что за решеткой она проведет всю оставшуюся жизнь.
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