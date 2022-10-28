70-летняя москвичка украла миллион рублей

Пожалуй, одну из самых пожилых воровок задержали в Москве. Ею оказалась 70-летняя бабушка, которая украла миллион рублей у своей подруги.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, 96-летняя знакомая попросила сходить вместе с ней в банк и помочь снять деньги, подозреваемая любезно согласилась. Однако на поверку дружба оказалась не такой крепкой и дала трещину под давлением банальной жадности.

Уже дома пожилая женщина проследила за тем, куда подруга спрятала огромные накопления, и незаметно похитила их. Воровке грозит до 10 лет лишения свободы. Учитывая ее возраст, не исключено, что за решеткой она проведет всю оставшуюся жизнь.