https://news.day.az/world/1507164.html Пожарный самолет разбился на вулкане Этна - ВИДЕО
Пожарный самолет разбился на вулкане Этна - ВИДЕО
Рискованный маневр легкомоторного самолета на Сицилии обернулся трагедией. Пожарный борт во время тушения полыхающего леса вблизи вулкана Этна снизился на слишком опасную высоту и задел корпусом землю. Мгновенно раздался взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, самолет направлялся в сторону моря, чтобы набрать воды для тушения. Оба пилота, находившихся на борту, погибли на месте.
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