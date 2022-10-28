Пожарный самолет разбился на вулкане Этна

Рискованный маневр легкомоторного самолета на Сицилии обернулся трагедией. Пожарный борт во время тушения полыхающего леса вблизи вулкана Этна снизился на слишком опасную высоту и задел корпусом землю. Мгновенно раздался взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, самолет направлялся в сторону моря, чтобы набрать воды для тушения. Оба пилота, находившихся на борту, погибли на месте.