Рост цен в Италии побил рекорд прошлого века

В октябре годовая инфляция в Италии резко разогналась до 11,9 процента, в то время как в сентябре показатель составил 8,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat) страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост цен в этом месяце побил рекорд 1984 года. Драйверами ускорения инфляции стали цены на энергоносители, поднявшиеся на 73,2 процента в годовом выражении (против роста на 44,5 процента в прошлом месяце). Кроме того, как и в сентябре, в октябре продолжился рост стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков - с 11,7 процента до 13,5 процента.

При этом замедлилось повышение цен в сегменте услуг, разница с сентябрем составила 0,6 процентного пункта. Аналогичная ситуация наблюдается и в стоимости транспорта, цены в этом сегменте затормозили рост с 9,5 процента до 8 процентов.