В Санкт-Петербурге в доме затопило десять этажей

Неадекватный сосед затопил десять этажей из пожарных шлангов в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Залило так сильно, что вода даже попала в квартиры. Самого победителя игры "Достать соседа" нашли невменяемым в луже у одной из дверей, он черпал воду и умывался.