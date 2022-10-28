https://news.day.az/world/1507174.html В Санкт-Петербурге в доме затопило десять этажей - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге в доме затопило десять этажей - ВИДЕО
Неадекватный сосед затопил десять этажей из пожарных шлангов в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Залило так сильно, что вода даже попала в квартиры. Самого победителя игры "Достать соседа" нашли невменяемым в луже у одной из дверей, он черпал воду и умывался.
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