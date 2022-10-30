Британцы отказываются от мыла и дезодоранта

Тысячи англичан стесняются ходить на работу, потому что не могут себе позволить мыло и дезодорант. Они не покупают средства личной гигиены, поскольку с трудом оплачивают другие счета, сообщил 27 октября телеканал Sky News со ссылкой на исследование Hygiene Bank, передает Day.Az.

В отчете говорится, что сегодня 3,2 млн англичан живут в условиях бедности.

"Чаще всего граждане обходятся без средств для бритья, дезодоранта, стирального порошка и других чистящих средств. Четверть из опрошенных сказали, что они остались без туалетной бумаги или мыла, а 30% женщин не покупали личные средства гигиены", - следует из результатов исследования.

Так, часть респондентов заявила, что моют голову раз в неделю, тогда как раньше делали это через день. Кроме того, некоторые англичане отказались от геля для душа, пользуясь пенкой от шампуня.

Основные же средства идут на оплату счетов и продукты первой необходимости.

Всего в исследовании приняли участие 2200 человек.