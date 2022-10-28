В Германии восстанавливают витражи парижского Нотр-дама

Германия вносит свой вклад в реконструкцию собора Парижской Богоматери. Немецкие специалисты восстанавливают цветные витражи. Их мастерская находится у стен другого легендарного европейского собора - Кёльнского, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс,.

Большинство витражей Нотр-дама созданы при реконструкциях в XIX и XX веках, но некоторые элементы "роз" - круглых 10-метровых окон над главными входами - считаются подлинными, сохранившимися с XIII века.

Карин Виттштадт, научный директор мастерской:

"Работать с этими витражами - это нечто особенное, это вызывает множество эмоций. Сами стёкла - это одно, но весь этот проект буквально пронизан духом, и это, конечно же, чувствуется, когда мы распаковываем витражи в мастерской".

Масштабный пожар, уничтоживший шпиль и крышу и серьёзно повредивший своды, почти не затронул стёкла, лишь сильно закоптив их; но это не делает работу реставраторов лёгкой.

Элоди Шнайдер, реставратор:

"Огонь не причинил существенного ущерба витражам. Но, к сожалению многие из них треснули, и их приходится соединять силиконовым клеем. Времени у нас остаётся немного. Нам приходится работать как можно быстрее, чтобы - с соблюдением максимально возможного качества, конечно же - витражи можно было вернуть в Нотр-Дам уже следующей весной".

Сгоревший в апреле 2019-го парижский собор планируют восстановить в полном масштабе к 2024 году, хотя не все эксперты уверены, что такие сроки удастся выдержать.