Названа «Самая одинокая горилла в мире»

33-летняя горилла, которая провела большую часть своей жизни в клетке на седьмом этаже торгового центра в Бангкоке, была названа самой одинокой в мире, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на многочисленные жалобы зоозащитников, владельцы гориллы и торгового центра не хотят отпускать ее на свободу, заявляя, что она стала неким талисманом для посетителей. Кроме того, министр окружающей среды Таиланда призвал переместить животное в более подобающее место.

"Горилла считается частной собственностью, поэтому мы ничего не можем сделать, чтобы вывезти ее", - объяснил министр.

Волонтеры даже собрали деньги, чтобы выкупить гориллу, но владелец указал слишком высокую цену, которая не по карману добровольцам - $800 тысяч. Впрочем, сам хозяин уверяет, что его питомица абсолютно счастлива.

"Критика меня не касается. Мы знаем гориллу лучше всех", - добавил он.