На дом Нэнси Пелоси напали

На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси произошло нападение, пострадал ее супруг. Об этом говорится 28 октября в заявлении офиса Пелоси, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отметила пресс-секретарь политика Дрю Хэммилл, злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на 82-летнего Пола Пелоси.

"Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются", - уточняется в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Врачи полагают, что пациент полностью восстановится. В момент нападения Пелоси не было в Сан-Франциско, отметила ее пресс-секретарь.

"Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности", - заключила пресс-секретарь Пелоси.