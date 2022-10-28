На дом Нэнси Пелоси напали
На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси произошло нападение, пострадал ее супруг. Об этом говорится 28 октября в заявлении офиса Пелоси, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Как отметила пресс-секретарь политика Дрю Хэммилл, злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на 82-летнего Пола Пелоси.
"Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются", - уточняется в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Врачи полагают, что пациент полностью восстановится. В момент нападения Пелоси не было в Сан-Франциско, отметила ее пресс-секретарь.
"Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности", - заключила пресс-секретарь Пелоси.
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