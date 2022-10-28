Польша получила первую партию «Байрактаров»

Польша получила первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом заявил в пятницу на церемонии передачи этих машин 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первые Bayraktar уже в 12-й базе. Первые солдаты прошли обучение в Турции", - указал он.

"Это важный этап в процессе оснащения польской армии", - сказал министр, подчеркнув, что эти БПЛА могут совершать как разведывательные миссии, так и ударные.

Первая поставленная в Польшу система включает шесть беспилотников и три станции управления. Дополнительно поставлены системы наземной поддержки, запчасти и оборудование для диагностики.

Польша заказала у Турции 24 БПЛА Bayraktar, вооруженных противотанковыми ракетами, в мае прошлого года. Это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Сумма польско-турецкого контракта составляет $270 млн.