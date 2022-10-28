Годовая инфляция в Германии ускорилась

Инфляция в Германии в октябре, по предварительным данным, ускорилась и составила 10,4% в годовом выражении. Об этом в пятницу сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сентябре показатель составлял 10%, в августе - 7,9%. При этом в Федеральном статистическом ведомстве отметили, что особенно выросли цены на энергоносители, что оказало существенное влияние на уровень инфляции.

Окончательные данные по инфляции за октябрь будут опубликованы 11 ноября.