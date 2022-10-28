Израильский удар по ядерным объектам Ирана неминуем?

Автор: Азер Ахмедбейли,

специально для Day.Az

Очень незаметно, пока мир занят войной в Украине, на теле планеты зреет новый, а точнее, старый и не менее кровавый нарыв. Иран находится в опасной близости к созданию условий для полноценного обладания ядерным оружием, а Израиль, в свою очередь, готовится военным путем разрушить все иранские наработки в сфере создания этого оружия.

Несколько лет назад мир наблюдал за тем, как, в отличие от неядерных Ирака и Ливии, с которыми обошлись крайне жестко, Вашингтон вынужден был уговаривать руководство Северной Кореи отказаться от ядерных испытаний и умерить агрессивные выпады в отношении Южной Кореи и Японии.

Для некоторых государств это стало очередным заразительным примером того, что, обладая ядерным оружием, можно, при надобности, шантажировать мировое сообщество и диктовать свои условия.

Если взглянуть на эту проблему глазами Израиля, то уместно было бы процитировать четвертого премьер-министра еврейского государства Голды Меир: "У нас, евреев, есть секретное оружие в борьбе с арабами - у нас больше нет вариантов, куда идти".

Сегодня, спустя пятьдесят лет после этих слов, между Израилем и целым рядом арабских стран идет интенсивный процесс налаживания отношений, но они, эти слова, по-прежнему не утратили актуальности, потому что сегодня в мире есть государство, которое неоднократно декларировало, что их первая атомная бомба будет сброшена на Израиль.

Мало кто в мире в состоянии ощутить то, что испытывают в Израиле: "Сладко смотреть на войска на поле сраженья в жестокой битве, когда самому не грозит никакая опасность".

Этот стих древнеримского поэта отражает драматизм ситуации, в которой находится Израиль, когда многие безразлично взирают на все увеличивающееся количество работающих иранских центрифуг и растущий процент обогащения урана, заявляя время от времени о своем "беспокойстве" этим фактом.

А у Израиля, по выражению Голды Меир, больше нет вариантов, куда идти в противостоянии со страной, в центре столицы которой установлены часы с обратным отсчетом, показывающие, сколько Израилю осталось существовать.

Несколько лет назад Биньямин Нетаньяху, в бытность премьер-министром Израиля, выступая на заседании правительства, обозначил перед ЦАХАЛом (армия обороны Израиля) и силами безопасности три ключевые задачи: первое - остановить и предотвратить угрозу получения Ираном ядерного оружия. Второе - не дать Ирану поставлять своим прокси, таким как "Хизбулла" и другие, точное оружие, которое бы представляло опасность для Израиля. Третье - не дать Ирану и его сторонникам укрепиться вблизи израильской границы, в первую очередь, в Сирии.

Если две последние задачи Израиль реально выполняет, то решить первую будет крайне сложно без нанесения ударов непосредственно по иранским ядерным объектам, поскольку другой вариант предотвратить эту угрозу для Тель-Авива не просматривается: там исходят из того, что, независимо от подписания или неподписания нового ядерного соглашения, Тегеран продолжает обманывать мировое сообщество, тайно продвигаясь к созданию бомбы.

Если говорить о решимости и практическом опыте, то у Израиля хватает и того, и другого. Вспомним историю: в 1980 году президент Рейган запретил Израилю атаковать иракский ядерный реактор, но Израиль в одностороннем порядке разбомбил его, в итоге не дав Саддаму Хусейну создать атомную бомбу. В 2006 году США были против удара по сирийскому ядерному реактору, который строил Башар Асад, но Израиль его также уничтожил.

Так что - израильский удар по ядерным объектам Ирана неминуем?

Но есть и другой момент.

История показывает, что, когда возникают обстоятельства, непосредственно угрожающие существованию режима, Тегеран способен пойти против собственной воли и принимать болезненные решения, лишь бы снять такую угрозу.

Подобные случаи происходили в истории Исламской Республики дважды: В 1988 году, когда Тегеран осознал, что ресурсы для продолжения войны с Ираком на исходе и пора ее закончить, пока не стало слишком поздно, и в 2015 году, когда международные санкции и изоляция чуть не привели к коллапсу иранской экономики, вынудив руководство страны подписать ядерное соглашение.

Сегодня Тегеран не видит для себя подобных угроз, но делает все для того, чтобы они возникли - новое ядерное соглашение практически похоронено, а в небе Украины дроны иранского производства уничтожают критическую инфраструктуру и жилые кварталы.

В Тегеране зря полагают, что война в Украине и ядерная программа Ирана - это вещи, никак между собой не связанные.

Президент Джо Байден во время своего июльского визита в Израиль заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию и, чтобы остановить Иран, США готовы применить силу, но только в качестве крайней меры.

Официальная позиция США нанести ответный удар по российским войскам в Украине или по военным объектам на территории самой России в случае применения последней тактического ядерного оружия, должна стать для Тегерана ясным сигналом того, что вариант, рассматриваемый как крайняя мера, может быстро выйти на первый план.