Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $275 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 млн долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", - сказала она.

По словам представителя ведомства, новый пакет военной помощи Украине включает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, спутниковые антенны.

"В пакет вошли дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, более 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 броневиков Humvee, стрелковое оружие и более 2,75 млн единиц боеприпасов к нему и четыре спутниковых антенн для связи", - сказала Сингх.

Она уточнила, что спутниковые антенны войдут в пакет помощи впервые. При этом она отметила, что они не предназначены для замены оборудования Starlink, о проблемах с которыми ранее сообщал Киев.

"Эти антенны предоставят дополнительные возможности украинцам", - отметила представитель ведомства.

Сингх отказалась уточнять, какая компания произвела данные антенны