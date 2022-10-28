https://news.day.az/world/1507252.html Вооруженное столкновение в Иране - есть погибший и раненые
Вооруженное столкновение в Иране - есть погибший и раненые
Вооруженное столкновение произошло во время акций протеста в городе Захидан провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили в офисе губернатора провинции.
Сообщается, что в ходе столкновения один человек погиб, 14 получили ранения.
О других подробностях не сообщается.
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