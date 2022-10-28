Вооруженное столкновение в Иране

- есть погибший и раненые

Вооруженное столкновение произошло во время акций протеста в городе Захидан провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили в офисе губернатора провинции.

Сообщается, что в ходе столкновения один человек погиб, 14 получили ранения.

О других подробностях не сообщается.