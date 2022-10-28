В Кабуле взорвали мечеть во время молитвы

Взрыв произошел в пятницу в мечети в одном из округов Кабула. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал TOLOnews, ссылаясь на представителя департамента безопасности афганской столицы.

Согласно сведениям канала, взрыв прогремел во время молитвы. В результате происшествия семь человек получили ранения. Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники движения "Талибан", так и мирные жители. Ответственность за многие диверсии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением "Исламского государства" (ИГ).