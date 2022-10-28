Airbus нарастит выпуск самолетов

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует наращивать производство пользующихся популярностью узкофюзеляжных самолетов в 2023 году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В частности, компания намерена довести производство лайнеров семейства A320 до 65 в месяц к началу 2024 года с нынешних примерно 50 самолетов в месяц, заявил на пресс-конференции глава Airbus Гийом Фори.

Ранее авиапроизводитель надеялся увеличивать производство более быстрыми темпами, однако в июле пересмотрел этапы выполнения плана в связи с проблемами в логистике.

При этом Airbus не намерен останавливаться в расширении выпуска: его план предполагает производство 75 самолетов в месяц к 2025 году. Это поможет компании удовлетворять растущий спрос. Ранее Airbus заявил, что у него нет возможности принимать новые заказы на A320 до 2028 года.

В то же время в компании отмечают, что ситуация в наиболее слабом звене логистической цепочки, связанная с поставками двигателей, улучшилась. Поставщики Airbus - General Electric Co. и Pratt & Whitney (принадлежит Raytheon Technologies Corp.), начали выполнять свои обязательства. В результате число самолетов в производстве, ждущих своего двигателя, на конец третьего квартала сократилось до 10 с 30 в середине года.

Однако Airbus не надеется, что эти проблемы разрешатся полностью в следующем году из-за ограничений в поставках сырьевых материалов и нехватки рабочей силы.

"У нас много компонентов приходит с запозданием. Ситуация не стабилизируется до середины следующего года или, может, даже дольше", - заявил Фори.

Тем не менее Airbus сохранил прогноз производства на этот год на уровне 700 самолетов (в июле он понизил его с 720). На конец сентября авиапроизводитель выпустил 437 лайнеров.

Компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65% - до 667 млн евро, выручку - на 27%, до 13,31 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Airbus снизилась на 2,5%, до 83,56 млрд евро.