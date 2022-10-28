Свыше 500 тыс. человек добровольно вернулись в «зоны безопасности» в Сирии

Турция обеспечила добровольное возвращение примерно 530 тыс. человек в "зоны безопасности" в Сирии.

Об этом в пятницу заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы обеспечили добровольное возвращение примерно 530 тысяч человек в зоны безопасности, которые мы создали в Сирии", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства также отметил, что посредством трансграничных операций Турция разрушила террористический коридор, который пытались создать у ее южных границ.

"Мы предотвратили попытки создать террористический коридор вдоль нашей южной границы с помощью операций "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира", "Весенний щит" и "Pençe-Kilit", - сказал он.

Президент Эрдоган коснулся и успехов Турции в области энергетики.

По его словам, Турция обнаружила в Черном море в общей сложности 540 млрд. куб. запасов природного газа.

"Надеюсь, что скоро мы сообщим нашему народу новые радостные вести по энергетике", - добавил он.

Глава государства выразил надежду, что результате переговоров с Россией Турция обеспечит распределение природного газа из России в страны Европы по газопроводу "Турецкий поток".

В ходе выступления президент Эрдоган представил ряд программ, проектов и целей, которые Анкара намерена реализовать в рамках видения "Столетие Турции".

"Мы разделяем со всем человечеством радость от того, что "Столетие Турции" - это также название революции, которая принесет демократию, развитие, мир и процветание всему миру, включая нашу страну и регион", - сказал он.

Он выразил уверенность, что посредством видения "Столетие Турции" страна войдет в число 10 ведущих государств мира в сфере политики, экономики, технологий, вооруженных сил и дипломатии.

"В то время, когда вокруг нас полыхают войны, конфликты и растет напряженность, Турция является единственной страной, прилагающей искренние усилия для мира, устанавливая равные, основанные на моральных ценностях и справедливые отношения со всеми сторонами", - сказал он.

Он добавил, что Турция получает "все больше и больше признательности" за свою гуманную и справедливую позицию на международной арене.

Турецкий лидер также анонсировал скорое начало работ по строительству канала Стамбул. По его словам, реализация данного проекта устранит экологические угрозы Стамбульскому проливу.