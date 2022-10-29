Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа

Самолет германской авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль из-за сообщения о бомбе.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил сайт газеты Le Figaro.

По сведениям издания, инцидент произошел в понедельник. Самолет, выполнявший рейс LH411, был вынужден совершить срочную посадку в аэропорту французской столицы около 07:00 по парижскому времени после получения предупреждения от немецких авиадиспетчеров о возможном нахождении взрывного устройства на борту. Отмечается, что изначально сигнал тревоги подали американские авиадиспетчеры, которые увидели в социальной сети Tik-Tok видео, в котором один из пользователей утверждал, что заложил бомбу на борту авиалайнера.

После благополучной посадки пассажиры были эвакуированы в безопасную зону, затем борт был тщательно досмотрен сотрудниками пограничной полиции и саперами.

На борту самолета находилось 266 пассажиров. После их эвакуации сотрудники аэропорта в течение четырех часов проводили обыск в салоне. Повторно также был досмотрен весь багаж. Однако никакой угрозы обнаружено не было, и пассажиров доставили по месту назначения.