В ЕС назвали историческим соглашение между Ливаном и Израилем

Европейский союз приветствует подписание соглашения о делимитации морской границы между Ливаном и Израилем, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это историческое соглашение будет способствовать стабильности и процветанию двух соседей, а также региона в целом. ЕС призывает стороны продолжать конструктивное взаимодействие", - говорится в коммюнике.

В документе содержится "высокая оценка роли США в содействии переговорам".

"ЕС готов продолжать развивать партнерские отношения как с Израилем, так и с Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на благо всех", - отметил представитель ЕВС.