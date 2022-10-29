Стрельба в Питтсбурге

Инцидент со стрельбой произошел в Питтсбурге, в больницы города доставлены шесть человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на местные органы здравоохранения.

Как отмечает полиция Питтсбурга, ситуация продолжает развиваться, количество пострадавших устанавливается. Правоохранительные органы пока не уточняют, с чем связана стрельба. Подозреваемые на данный момент не задержаны.

Как отмечает CNN, инцидент произошел неподалеку от здания церкви.