https://news.day.az/world/1507266.html Стрельба в Питтсбурге - есть раненые
Стрельба в Питтсбурге - есть раненые
Инцидент со стрельбой произошел в Питтсбурге, в больницы города доставлены шесть человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на местные органы здравоохранения.
Как отмечает полиция Питтсбурга, ситуация продолжает развиваться, количество пострадавших устанавливается. Правоохранительные органы пока не уточняют, с чем связана стрельба. Подозреваемые на данный момент не задержаны.
Как отмечает CNN, инцидент произошел неподалеку от здания церкви.
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