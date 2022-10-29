https://news.day.az/world/1507267.html В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в субботу в Японии.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 87 км к востоку от населенного пункта Намиэ. Очаг залегал на глубине 54 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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