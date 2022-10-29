В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в субботу в Японии.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 87 км к востоку от населенного пункта Намиэ. Очаг залегал на глубине 54 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.