ООН призвала всех помочь с продлением зерновой сделки

Организация Объединённых Наций призывает все стороны зерновой сделки предпринять усилия, чтобы добиться её продления. А также нужно полностью реализовать договорённости по экспорту из России.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что изначально установленные сроки экспорта зерна и удобрений с Украины - 120 дней. Договорённости могут быть продлены автоматически 19 ноября, если ни у одной стороны не будет возражений.

"Мы призываем все стороны предпринять все возможные усилия для продления договоренностей и реализации обеих их частей в полной мере, в том числе для содействия в устранении остающихся препятствий для экспорта зерна и удобрений из России", - заявил Дюжаррик.

По информации ООН, снижение цен на продукты питания, одной из причин которого стала зерновая сделка, позволило спасти от крайней нищеты примерно 100 млн человек.