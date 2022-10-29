Китай вывел на орбиту исследовательский спутник

Аппарат будет в основном использоваться для проверки на орбите новых технологий.

Китай в субботу осуществил успешный запуск экспериментального спутника Shiyan 20C. Как передает Day.Az об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Запуск состоялся в 09:01 по местному времени (04:01 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March 2D (CZ-2D). Исследовательский спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

В сообщении отмечается, что аппарат будет в основном использоваться для проверки на орбите новых технологий.

Нынешний запуск стал 445-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".