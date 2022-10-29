В самолет королевы-консорта Великобритании врезалась птица

Самолет, на котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение в результате столкновения с птицей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет в пятницу газета Daily Mail.

"Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица", - отмечает издание.

На опубликованных Daily Mail кадрах видна большая вмятина в носовой части самолета, где расположен метеорологический радар. Отмечается, что самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу.

По информации газеты, Камилла боится летать на самолете, королева-консорт "в ужасе" сидела на ступеньках частного самолета во время зарубежной поездки и отказывалась подниматься на борт. Часто можно увидеть, как во время полета Камилла сжимает руку своего мужа, короля Карла III, при взлете.