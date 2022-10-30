На юге России загоревшийся автомобиль поехал прямо на людей

В городе Дербенте в Республике Дагестан автомобиль вспыхнул и сам двинулся прямо на идущих по тротуару людей. Кадры инцидента показали очевидцы в социальных сетях. Ролик был опубликован в Telegram-каналах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы сравнили инцидент с фильмом "Призрачный гонщик". На кадрах заметно, как полыхающий автомобиль трогается с места, потом меняет курс, поворачивает и начинает ехать прямо на идущих по тротуару людей.

Прохожих спасло то, что горящий автомобиль наткнулся на другую припаркованную машину и высаженные вдоль тротуара деревья - полыхающая машина остановилась.

Информации об этом инциденте от официальных источников не поступало, сведений о пострадавших тоже.