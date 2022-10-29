В Турции установили мировой рекорд - ФОТО
В районе Тузла на окраине Стамбула дети установили мировой рекорд, изготовив ко Дню Республики - 29 октября огромный торт в форме турецкого флага.
Как ередает Day.Az со ссылкой на Анадолу, площадь торта составила 24 квадратных метра. Громадное кулинарное изделие собрали, уложив рядом в нужном порядке 100 отдельных готовых кусков торта, сообщили в администрации Тузлы.
Торт покрыли взбитыми сливками красного цвета, а сверху украсили полумесяцем и звездой, символикой флага Турции.
Измерив готовый торт, Угур Демирджан, судья по мировым детским рекордам, зарегистрировал мировой рекорд в категории "самый большой флаг из торта".
Затем торт поделили на одну тысячу одинаковых кусков и раздали гражданам.
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