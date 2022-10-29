Великобритания сократит помощь другим странам на ближайший год до минимума - она может быть зафиксирована на уровне 0,5 процентов от ВВП. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, такое решение может позволить британскому бюджету экономить 4 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно (около 4,52 миллиарда долларов). Как отмечают источники, общие расходы должны сократиться уже к 2024-2025 году.

Помимо этого, британские власти рассчитывают привязать сокращения расходов на иностранную помощь к уровню инфляции с 2024-2025 по 2027-2028 годы.