В России резко вырос интерес к изучению турецкого языка

В 2022 году в России резко вырос спрос на изучение восточных языков - китайского, арабского, а в последнее время - турецкого языка (более чем вдвое!), передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Согласно исследованию, проведенному одним из популярных сервисов для поиска специалистов-репетиторов, спрос на индивидуальные уроки турецкого языка с начала 2022 года увеличился более чем на 100%. На втором месте по востребованности - китайский (+79%), далее - арабский (+41%). Эту тенденцию легко было бы привязать к повсеместным разговорам о мнимом "закате Европы", однако те, кто занимается преподаванием иностранных языков, уверены - все гораздо прозаичнее: львиная доля людей учит языки исключительно ради собственного удобства, а не следуя за флюгером международных отношений.

По мнению специалистов, необходимо разделять изучение иностранного языка для профессиональных нужд и владение им на бытовом уровне - поэтому увлечение турецким языком объясняется вовсе не тем, что внешнеполитические интересы России поворачиваются сейчас на восток, а скорее ростом популярности туризма в Турцию.

"Чаще всего турецким языком интересуются женщины от 40 до 60 лет. Культурные, образованные, с хорошей работой и зарплатой или только-только вышедшие на пенсию. Они объясняют свой интерес очень просто: мол, часто ездим в Турцию отдыхать, и хочется хотя бы на базовом уровне уметь объясниться, ведь по-английски там говорят не все. Очень разумный подход, уважение к местной культуре", - рассказывает одна из репетиторов, 38-летняя Татьяна.

По словам женщины, она, выпускница филфака, побывала замужем за турком, несколько лет прожила в Измире, но вернулась домой. Теперь зарабатывает репетиторством. Татьяна отметила, что часто женщины сталкиваются с пренебрежительным отношением - мол, учишь турецкий, чтобы смотреть "Великолепный век" без перевода. Однако на это не стоит обращать внимание.

Репетитор добавила, что в обществе сейчас стремительно меняется отношение к Турции как к туристическому направлению. Если несколько лет назад Турция считалась синонимом ленивого отдыха в отеле на "всем включенном" (а там иностранных языков знать не надо), то сейчас все больше людей интересуются турецкими достопримечательностями: хотят осмотреть античные развалины на средиземноморском и эгейском побережьях, скальные храмы Каппадокии, древние памятники Памуккале и т.д., не говоря уже о Стамбуле. Самостоятельные путешествия по Турции требуют знания языков, а чем дальше от популярных курортов, тем меньше шанс, что сами турки способны будут говорить по-английски.

Еще одна категория потенциальных учеников - те, кто рассматривает для себя вариант переезда в Турцию (навсегда или хотя бы на зиму, чтобы пересидеть холода), но не сию секунду в паническом и стрессовом режиме, а в долгосрочной перспективе. Некоторые из таких людей уже купили квартиры в Турции, некоторые только планируют.

"Обычно на первых занятиях мы знакомимся, ученики рассказывают, кто они такие и почему хотят изучать турецкий. В той группе, с которой я сейчас работаю, есть три женщины с недвижимостью в Турции, на побережье: сейчас они сдают ее в аренду, но после выхода на пенсию планируют перебраться туда насовсем. Готовятся, учат язык, - рассказала Анастасия, преподаватель одной из языковых школ. Также она добавила, что многие ученики интересуются специальными курсами для детей - если планируется переезд, им хотелось бы, чтобы дети заранее погружались в языковую среду".