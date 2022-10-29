Премьер-министр Исландии презентовала свою первую книгу

Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир презентовала свою первую книгу - криминальный роман под названием "Рейкьявик". Политик написала его во время пандемии вместе с автором детективов Рагнаром Йонассоном ("Снежная слепота", "Темная Исландия"), передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Премьер-министр рассказала, что пандемия COVID-19 позволила ей уделять больше времени своему хобби. "Очевидно, раньше я и не думала о том, что у меня будет на это время. Но в период пандемии коронавируса я могла довольно свободно работать над книгой. Думаю, что у каждого политика должно быть что-то, помогающее отвлечься от повседневной рутины. Я всю жизнь люблю детективы, это как будто есть в моей ДНК", - заявила Якобсдоуттир.

Авторы создавали роман в течение двух лет. Рагнар Йонассон признался, что во многом работа над книгой зависела от графика премьера. "Сначала я был немного удивлен, что она вообще согласилась на это предложение. Нам даже приходилось планировать звонки и встречи в промежутках между ее переговорами с Борисом Джонсоном в один день и Эммануэлем Макроном - в другой", - поделился писатель.