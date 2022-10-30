Британка перенесла инсульт после нападения чайки

84-летняя британка перенесла инсульт после того, как на нее напала чайка. Птица хотела отобрать у женщины еду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, Хелен Хорн шла по улице с едой в руках, когда на нее напала чайка. После этого пенсионерка почувствовала себя плохо, и ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у женщины инсульт. Благодаря своевременной помощи британка быстро встала на ноги и через неделю уже была дома.

"Я даже не осознавала, что что-то не так, пока меня не усадили в кресло. Но не помню, как очутилась в больнице", - прокомментировала Хелен.

Доктор Пол Скотт и его коллеги, лечившие Хелен, рады, что пациентка поправилась и может теперь жить, как и прежде. По словам специалистов, пожилые люди тяжелее переносят инсульт, поэтому случай с Хорн практически уникальный.