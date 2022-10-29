Мощный тайфун на Филиппинах, десятки погибших

На Филиппинах жертвами тайфуна Nalgae стали 72 человека, еще 33 получили ранения, 14 человек пропали без вести. Об этом сообщает филиппинский Нацсовет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В общей сложности из-за тайфуна порядка 12,1 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, из них часть разместили в 113 эвакуационных центрах. Из-за непогоды повреждены 71 дорога, 16 мостов и 58 морских портов. В 12 городах и муниципалитетах начались перебои с электричеством, в двух населенных пунктах - с водоснабжением. Были приостановлены занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах.

Сильные проливные дожди начались на Филиппинах с четверга, 27 октября. При тайфуне Nalgae порывы ветра достигают 95 км/ч.