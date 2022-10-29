Мощный тайфун на Филиппинах, десятки погибших
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На Филиппинах жертвами тайфуна Nalgae стали 72 человека, еще 33 получили ранения, 14 человек пропали без вести. Об этом сообщает филиппинский Нацсовет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В общей сложности из-за тайфуна порядка 12,1 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, из них часть разместили в 113 эвакуационных центрах. Из-за непогоды повреждены 71 дорога, 16 мостов и 58 морских портов. В 12 городах и муниципалитетах начались перебои с электричеством, в двух населенных пунктах - с водоснабжением. Были приостановлены занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах.

Сильные проливные дожди начались на Филиппинах с четверга, 27 октября. При тайфуне Nalgae порывы ветра достигают 95 км/ч.