Немецкому бизнесу предрекли волну сокращений

Небывалая волна сокращений ждет предприятия Германии на фоне энергетического кризиса. Об этом 28 октября пишет немецкое издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что в настоящее время в сегменте бизнеса в ФРГ наблюдается ситуация, когда желающих принять на работу новых сотрудников становится всё меньше, в то время как число увольнений растет. Показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта.

Автор статьи подчеркнул, что неопределенность в экономике побуждает руководство компаний пересматривать кадровую политику в сторону сокращений.