Картину Мондриана 77 лет выставляли вверх ногами

Картина New York City I голландского абстракциониста Пита Мондриана выставлялась 77 лет перевернутой. Об этом написало издание ART News со ссылкой на куратора Музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанну Мейер-Бюзер, передает Day.Az.

Работа была написана в 1941 году и представляет собой композицию из пересекающихся перпендикулярных красных, желтых, синих и черных лент на белом фоне. Впервые полотно было выставлено в 1945 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а в 1980-м переехало в Дюссельдорф.

По словам Мейер-Бюзер, до сих пор картина выставлялась так, что полосы уплотнялись в нижней части.