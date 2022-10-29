Cотрудники Twitter получили новое указание

Сотрудники Twitter на фоне опасения массовых увольнений получили указание распечатать копии кода, ранее написанного ими, чтобы при необходимости суметь доказать востребованность специалистов. Об этом пишет газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На фоне опасений, которые связанны с увольнениями, некоторым сотрудникам Twitter дали указание распечатать копии кода, недавно ими написанного, в качестве возможного доказательства работы", - отмечается в публикации.

При этом в статье отмечается, что некоторые сотрудники компании, по их словам, не получают никаких уведомлений, поэтому опираются на новостные сводки.

Кроме того, источники издания утверждают, что в Twitter провели "заморозку кода" с целью предотвратить внесение правок в работу приложения.