Столицу Гаити покинули почти 100 тысяч людей

Около 96 тыс. людей были вынуждены уехать из своих домов из-за появления большого количества преступных банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ) ООН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, в период с июня по август текущего года было зафиксировано 113 тыс. перемещений лиц внутри Гаити, 96 тыс. из них мигрировали из-за банд и социальных волнений.

В настоящее время еще 17 тыс. человек считаются перемещенными лицами впоследствии сильнейшего за 10 лет землетрясения, произошедшего в августе 2021 года.

В Гаити обострился многолетний социально-политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза.