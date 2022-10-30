В аэропорту Индии двигатель самолета загорелся во время взлета

Двигатель вспыхнул у самолета в аэропорту имени Индиры Ганди в Дели, когда воздушное судно выехало на взлетно-посадочную полосу и пыталось взлететь. Об этом сообщили индийские СМИ. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, заместитель комиссара полиции Тану Шарма рассказал, что рейс следовал из Дели в Бангалор. На борту находились 177 пассажиров и 7 членов экипажа.

"Самолет вылетел на взлетно-посадочную полосу для взлета. Рейс был остановлен, все пассажиры благополучно эвакуированы", - сообщил комиссар.

Официальные лица уточнили, что в итоге пассажиров пересадили на другой рейс. Уточняется, что самолет быстро потушили, ситуация находится под контролем.

Компания IndiGo Airlines, комментируя ситуацию, заявила, что рейс столкнулся с технической проблемой во время разбега, пилот немедленно прервал взлет, самолет вернулся на станцию.

"Все пассажиры и члены экипажа в безопасности", - уточнили в компании.

Причину возгорания двигателя выяснят в ходе проведения детального расследования.