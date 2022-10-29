Электроподстанция загорелась в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода начался пожар на электроподстанции. Как сообщает Telegram-канал "Нижний №1", возгорание произошло ранним утром на улице Ясной.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, указывается, что загорелся масляный трансформатор.

"От Ясной и в сторону Высоково нет электричества", - отмечается в сообщении.

На месте ЧП работают пожарные расчеты.