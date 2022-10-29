https://news.day.az/world/1507341.html Электроподстанция загорелась в Нижнем Новгороде - ВИДЕО
Электроподстанция загорелась в Нижнем Новгороде - ВИДЕО
В Сормовском районе Нижнего Новгорода начался пожар на электроподстанции. Как сообщает Telegram-канал "Нижний №1", возгорание произошло ранним утром на улице Ясной.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, указывается, что загорелся масляный трансформатор.
"От Ясной и в сторону Высоково нет электричества", - отмечается в сообщении.
На месте ЧП работают пожарные расчеты.
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