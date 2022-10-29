Напавший на мавзолей в Иране террорист умер

Террорист, совершивший нападение на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана, умер в больнице. Об этом сообщило в ночь на субботу иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на все усилия [медиков], террорист, напавший на паломников в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, умер", - заявил в пятницу вечером в комментарии для IRNA заместитель губернатора провинции Фарс Исмаил Мохабипур. По его словам, боевик был ранен силами безопасности и доставлен в больницу Шираза.

В среду агентство IRNA информировало, что трое неизвестных открыли стрельбу в мавзолее Шах-Черах в Ширазе, расположенном в иранской провинции Фарс. Утверждалось, что силам правопорядка удалось задержать двух боевиков, ведутся поиски третьего, однако позже поступила информация, что террорист действовал в одиночку. По последним данным, жертвами теракта стали 15 человек, 27 получили ранения. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".