В Индии растет террористическая угроза

Террористическая угроза с использованием новых технологий растет, особенно в регионах Азии и Африки. Об этом заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе проходящего в Нью-Дели специального заседания контртеррористического комитета СБ ООН на тему "Противодействие использованию новых технологий в террористических целях", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Терроризм остается одной из самых серьезных угроз человечеству. Совет Безопасности ООН за последние два десятилетия разработал важную контртеррористическую архитектуру для борьбы с этой угрозой. Это было очень эффективно для привлечения внимания тех стран, которые превратили терроризм в предприятие, финансируемое государством", - заявил он.

"Несмотря на это, угроза терроризма только растет и расширяется, особенно в Азии и Африке", - указал Джайшанкар.

По его словам, "новой тревогой для правительств во всем мире" стало использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористическими группами и организованными преступными сетями. "Будучи относительно недорогим и доступным вариантом, использование террористами БПЛА в подлых целях, таких как доставка оружия и взрывчатых веществ и целенаправленные нападения, стало неминуемой опасностью. Поэтому они представляют собой проблему для органов безопасности по всему миру", - подчеркнул он. В этой связи Джайшанкар указал на необходимость "серьезного внимания" на возможности применения беспилотников.

"В последнее время террористические группы используют дроны и квадрокоптеры для трансграничной перевозки наркотиков и оружия. И такие риски не ограничиваются только Индией. В Африке террористы используют БПЛА для наблюдения за передвижениями сил безопасности и даже миротворцев ООН, что делает их уязвимыми для террористических нападений", - констатировал глава индийского МИД.

Индия в настоящее время занимает пост председателя контртеррористического комитета СБ ООН и организовала его двухдневное выездное заседание. Первая часть форума прошла в пятницу в Мумбаи, где в результате масштабного теракта в 2008 году погибли 166 человек. В субботу комитет заседает в индийской столице.