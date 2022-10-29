Европа столкнется с энергокризисом следующей зимой

Страны Европы будут переживать энергетический кризис следующей зимой, цены на энергоносители вновь будут расти. Об этом пишет в субботу обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что, несмотря на снижение цен на газ в Европе на 70% по сравнению с пиковыми показателями, до сокращения поставок из России, в Италии цены для потребителей на энергоносители остаются высокими. Рампини прогнозирует, что к следующей зиме цены на газ в Европе вновь поднимутся, следуя той же динамике, что и в этом году. В частности, автор статьи утверждает, что повышению цен способствовала "кампания по закупке" для создания запасов на зиму. Сейчас хранилища заполнены на 95%, при этом погода на большей части Европы сохраняется мягкая, что ведет к уменьшению спроса и, как результат, к снижению цен. Он отмечает, что суда с СПГ выстроились вдоль британских и испанских берегов в ожидании нового скачка цен, а в Европе этот газ хранить негде.

Однако в следующем году, по мнению Рампини, ситуация повторится, учитывая то, что Россия может окончательно прекратить поставки газа. Проблема в том, что другие производители в Нидерландах и Норвегии, а также в США и Австралии не смогут нарастить свое производство на необходимое количество, чтобы полностью заместить необходимый Европе газ, то есть недостающий российский. Одна из причин, как пишет Рампини, - отсутствие инвестиций в отрасль - на разработку новых месторождений, создание инфраструктуры хранения и транспортировки. Вся причина в "безумном отказе и блокировке инвестиций в разработку ископаемых ресурсов на волне повального перехода к чистым источникам энергии". "Идея, что экологический переход в энергетике может быть быстрым, почти моментальным, - безумие, которое ведет к огромному ущербу, пока потребность в ископаемых ресурсах будет сохраняться", - пишет Рампини. Он также указывает на долгие сроки обеспечения Италии регазификаторами для получения необходимого количества СПГ.

Обозреватель отмечает, что газ, транспортируемый из России по газопроводам, в случае полного прекращения поставок в Европу РФ не сможет перенаправлять в другие страны. Тогда как с нефтью, которая перевозится в основном по морю, ситуация достаточно стабильная. Россия после вхождения в силу эмбарго на ее нефть на Западе сможет найти других потребителей - в Китае и Индии. Две эти страны будут приобретать меньше в Саудовской Аравии, которая в свою очередь сможет продавать больше нефти в Европу. Таким образом, равновесие спроса и предложения нефти сохранится при достаточно стабильных ценах. В случае значительной глобальной экономической рецессии цены на нефть снизятся.