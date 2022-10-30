В Британии таинственная болезнь превращает голубей в зомби с искореженной шеей.

Они утрачивают способность летать и начинают ходить зигзагами со свернутой набок шеей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вирус "paramyxovirus", также известный под названием Болезнь Ньюкасла, чрезвычайно высокозаразен и, возможно, в скором времени поразит всех птиц на Британских островах.