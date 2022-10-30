https://news.day.az/world/1507366.html В Британии таинственная болезнь превращает голубей в зомби - ВИДЕО
В Британии таинственная болезнь превращает голубей в зомби - ВИДЕО
В Британии таинственная болезнь превращает голубей в зомби с искореженной шеей.
Они утрачивают способность летать и начинают ходить зигзагами со свернутой набок шеей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вирус "paramyxovirus", также известный под названием Болезнь Ньюкасла, чрезвычайно высокозаразен и, возможно, в скором времени поразит всех птиц на Британских островах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре