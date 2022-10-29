Боевики убили пять человек в Сомали

По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в субботу в результате атаки боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на министерство образования в центре сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди погибших начальник полиции столичного квартала Ходан Хусейн Адэд и известный журналист Мохамед Иссе Кона. Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед зданием министерства. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Сейчас внутри него ведется интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Здание отцеплено полицией и армейскими частями.