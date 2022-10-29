В Германии рухнул самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Баден-Вюртемберге в Германии. Предположительно, двое погибли, передает Day.Az со ссылкой на портал FOCUS online.

По предварительным данным, погибли "владелец и пассажир" самолета.

Полиция и спасательная служба находятся на месте происшествия, отмечает портал. Другие подробности инцидента не приводятся