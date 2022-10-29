Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и вновь назвало ее террористическим актом. В ведомстве отметили, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

"С учетом проведенного (...) террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов (...) российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". - объявило оборонное ведомство.

Условия восстановления участия России в сделке в сообщении Минобороны не озвучиваются.