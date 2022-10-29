В Москве загорелся дом

Пожар начался в доме на улице Бахрушина в центре Москвы. Как сообщил источник РЕН ТВ, огонь вечером 29 октября вспыхнул в доме 15, строение 1 на улице Бахрушина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

Появились первые кадры с места пожара. В окнах здания на верхних этажах виднеется пламя. В небо поднимаются столбы серого дыма.

Известно, что в момент возгорания внутри здания не было людей. Информации о пострадавших нет.