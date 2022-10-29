Трагедия на праздновании Хэллоуина

Около полусотни человек перенесли остановку сердца в столице Южной Кореи. Предположительно, люди пострадали из-за давки, возникшей во время вечеринки в честь Хэллоуина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, трагедия произошла на одной из улиц Итхэвона - злачного района Сеула, где расположены популярные ночные клубы.

По данным агентства "Ренхап", в службы спасения поступил по меньшей мере 81 звонок от граждан, пожаловавшихся на трудности с дыханием. Поступают сведения о погибших, их точное число не раскрывается.

На месте происшествия работают экстренные службы, медики пытаются реанимировать пострадавших. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

В связи с произошедшим президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил оперативно оказать пострадавшим первую помощь и лечение. Мэр Сеула О Се Хун был вынужден прервать свой визит в Европу.